Редактор «Псковской правды»: Приходите поучаствовать в эстафете, поддержите старые и добрые традиции

Он напомнил, что 5 мая в Пскове пройдёт эстафета, приуроченная к 77-летию Великой Победы. Ее проведением занимается газета «Псковская правда».

История эстафеты началась еще в 1945 году, и за все это время она лишь дважды проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В этом году мероприятие возвращается к своему традиционному очному формату.

Максим Андреев рассказал, что для школьников и студентов подготовят свои дистанции.

«Если школьников пригласят к участию преподаватели и тренеры, то к семейным командам и командам предприятий города могу обратиться я. Приходите поучаствовать в эстафете. Поддержите старые и добрые традиции» – призвал он.

Для корпоративных команд подготовят дистанцию 1500 метров, для семейных команд - 400 метров.

Победители получат призы, кубки, медали и подарки от партнёров эстафеты.

Старт мероприятия запланирован на набережной реки Великой. «Сначала мы торжественно дадим начало эстафете на стадионе «Машиностроитель». А потом отправимся на набережную. И там будет старт от Псковской башни и до инсталляции «Россия начинается здесь». Но поскольку у семейных команд и учащихся дистанции короче, они будут стартовать от улицы Георгиевской, а кто-то побежит на стадионе «Машиностроитель», – пояснил главный редактор «Псковской правды».

Компаниям надо собрать команды из пяти человек, при этом обязательным условием является наличие хотя бы одной девушки. 4 мая на стадионе «Машиностроитель» с 10:00 до 19:00 можно пройти регистрацию и получить номер для участия в эстафете, а на следующий день принять участие в спортивном празднике. Семейные команды предполагают папу, маму и ребёнка младше 2011 года рождения включительно. Для регистрации они должны прийти на стадион «Машиностроитель».

«Более подробно вся информация, наиболее часты вопросы и положение о марафоне можно найти на сайте «Псковской правды». Будем рады видеть вас как участников большого спортивного праздника», – подытожил Максим Андреев.

Положение эстафеты читайте здесь >>