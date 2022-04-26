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Транспорт / Инфраструктура

Семь дорог в Псковской области отремонтируют на федеральные средства

26 апреля 2022 года, 11:58

Семь дорог Псковской области планируется отремонтировать на средства выделенные из федерального бюджета. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале. Всего планируется привести в надлежащее состояние 63 километра дорог.

Семь дорог в Псковской области отремонтируют на федеральные средства

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

Деньги пойдут на ремонт 12,5 километров дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Псковском районе; 10,5 километров дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино в Гдовском районе; 1,36 километров дороги Дубровка - Дедовичи в Дедовичском районе; также отремонтируют более 5-ти километров дороги Дедовичи-Алексино в Дедовичском районе; более 24 километров дороги Нестрино-Остров в Островском районе; более 6 километров дороги Великие Луки - Новосокольники в Великолукском и Новосокольническом районах и более 3 километров дороги Подсевы - Славковичи в Порховском районе.

Ремонт всех объектов планируется в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Псковской области выделили 1 млрд 260 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Полученные средства позволят увеличить до 40% количество отремонтированных региональных и межмуниципальных трасс Псковской области на 1 января 2023 года.

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