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Транспорт / Инфраструктура

На развитие дорожной сферы Псковской области выделят более 1,2 млрд рублей

25 апреля 2022 года, 14:36

1 млрд 260 млн рублей выделят Псковской области на развитие дорожной сферы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Дополнительные средства распределят по российским субъектам по поручению президента России Владимира Путина.

На развитие дорожной сферы Псковской области выделят более 1,2 млрд рублей

Фото пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству

В Псковской области на выделенные средства планируют отремонтировать 63 км автомобильных дорог. «Строительство новых и приведение в порядок действующих автомобильных дорог остается приоритетной задачей федерального центра», – говорится в сообщении правительства РФ.

В текущем году из резервного фонда кабинета министров на эти цели будет дополнительно выделено 120 млрд рублей. Из них 34 млрд рублей направят на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство федеральных шоссе. Оставшиеся средства, 86 млрд рублей, выделят в виде трансфертов 63 субъектам России на модернизацию и приведение в порядок региональных автомобильных дорог.

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