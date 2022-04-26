Авария унесла жизнь водителя в Новосокольническом районе

25 апреля в результате ДТП в Новосокольническом районе скончался водитель. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 07:00 на 277-м километре дороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки — Невель.

47-летний водитель, находящийся за рулем ЗАЗ-1102 «Таврия» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате водитель скончался от полученных травм до приезда медиков, сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области. По имеющейся информации, водитель был трезв.