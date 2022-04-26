Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Авария унесла жизнь водителя в Новосокольническом районе

26 апреля 2022 года, 09:48

25 апреля в результате ДТП в Новосокольническом районе скончался водитель. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария унесла жизнь водителя в Новосокольническом районе

Фото здесь и далее УГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла 07:00 на 277-м километре дороги А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки — Невель.

47-летний водитель, находящийся за рулем ЗАЗ-1102 «Таврия» не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате водитель скончался от полученных травм до приезда медиков, сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области. По имеющейся информации, водитель был трезв.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Восемь дворов в Пскове отремонтируют по нацпроекту до конца июля
Более 60 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Вечный огонь в Псковской области обеспечат бесплатным газом
Сергей Гаврилов стал исполняющим полномочия главы Пскова
Елена Полонская досрочно оставила пост главы города Пскова
Семь дорог в Псковской области отремонтируют на федеральные средства
Псковичи смогут без проблем отдохнуть в Крыму
При запрете телефонов в псковских школах Наталия Соколова рекомендует заключать трёхсторонние соглашения
Михаил Ведерников пригласил жителей Псковской области принять участие в эстафете «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?