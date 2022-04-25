Подготовку к 77-й эстафете «Псковской правды» обсудил губернатор с главой Медиахолдинга Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей встречи с руководителем регионального Медиахолдинга Ириной Федоровой обсудил подготовку к 77-й эстафете «Псковской правды». Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ирина Федорова отметила, что старт эстафеты запланирован на 5 мая. Руководитель регионального Медиахолдинга подчеркнула, что проведение спортивного мероприятия в очном формате стало возможным благодаря текущей эпидемической обстановке в Псковской области и действующим противовирусным ограничениям.

В текущем году в 77-й эстафете «Псковской правды» в составе эстафетных команд планируют принять участие порядка 2 тыс. человек. Среди них представители региональных предприятий и учебных заведений, а также спортивные семьи. Участие в эстафете бесплатное для всех участников.

Старт спортивного мероприятия организуют у Покровской башни Псковского Кремля. Маршрут эстафеты пройдет по набережной реки Великой. Финиш будет организован у инсталляции «Россия начинается здесь».

«Перед стартами мы организуем торжественное открытие на стадионе «Машиностроитель». Постараемся по максимуму задействовать инфраструктуру обновленного спортивного объекта», – отметила Ирина Федорова.

Михаил Ведерников подчеркнул, что положительно относится к тому, что традиция, начавшаяся в победный для нашей страны год, жива уже 77 лет и объединяет любителей спорта в преддверии праздновании Дня Победы.

Губернатор Псковской области также призвал обратить особое внимание на организацию спортивного мероприятия в части защиты участников от коронавируса.