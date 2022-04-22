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Спорт

В эстафете «Псковской правды» примут участие учащиеся, корпоративные и семейные команды

22 апреля 2022 года, 12:00

В легкоатлетической эстафете «Псковской правды» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне могут принять участие учащиеся школ и вузов, корпоративные и семейные команды. Как рассказали организаторы, участники эстафеты делятся на пять групп: общеобразовательные учреждения Пскова; учреждения среднего профессионального образования Пскова; вузы, предприятия и организации, коллективы физкультуры общества «Динамо», сотрудники силовых ведомств, корпоративные смешанные команды; общеобразовательные учреждения городов и районов области.

В эстафете «Псковской правды» примут участие учащиеся, корпоративные и семейные команды

Фото Сергея Васильева

В частности, от общеобразовательных школ и лицеев Пскова, городов и районов области будут выступать смешанные команды в составе 7 школьников: 4 мальчиков и 3 девочек. От высших учебных заведений Пскова - смешанные из 7 человек: 4 юношей и 3 девушек, а также команды юношей или девушек. От учреждений среднего профессионального образования - команды юношей или девушек.

От предприятий, учреждений, организаций и силовых структур могут быть сформированы смешанные команды. В составе корпоративных команд должно быть не менее одной женщины.

Отдельно будут соревноваться семейные команды: папа, мама и ребёнок 2011 г. р. и моложе.

В эстафете «Псковской правды» примут участие учащиеся, корпоративные и семейные команды

Фото Сергея Васильева

Каждый участник команды имеет право выступать только в одной эстафете.

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» состоится 5 мая. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, забег вновь пройдёт в оффлайн-формате. Для участников подготовлены пять маршрутов, которые пройдут по набережной реки Великой в Пскове.

В настоящее время идёт приём заявок на участие в легкоатлетической эстафете. Их можно подать в МБУ «СШОР «Надежда» по адресу: Псков, улица Гагарина, дом 5а, или по электронной почте nadejda.school@gmail.com. Подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 73-70-94.

Предварительные заявки принимаются до 29 апреля. Подать именные заявки и получить номера команды образовательных организаций смогут 29 апреля с 9:00 до 18:00в МБУ «СШОР «Надежда» (улица Гагарина, дом 5а). Участники семейных и корпортивных маршрутов смогут зарегистрироваться и также получить номера 4 мая с 10:00 до 19:00 на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, дом 25).

При подаче заявки необходимо предоставить карточку команды и медицинский допуск (медицинскую справку).

Организаторами спортивного праздника выступают АНО «ИД Медиацентр 60», Комитет по спорту Псковской области, Комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и МБУ «СШОР «Надежда».

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области. Её история началась в мае 1945 года. Эстафета проводится ежегодно, но в период действия противоковидных ограничений она перешла в онлайн-формат.

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