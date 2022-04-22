В эстафете «Псковской правды» примут участие учащиеся, корпоративные и семейные команды

В легкоатлетической эстафете «Псковской правды» в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне могут принять участие учащиеся школ и вузов, корпоративные и семейные команды. Как рассказали организаторы, участники эстафеты делятся на пять групп: общеобразовательные учреждения Пскова; учреждения среднего профессионального образования Пскова; вузы, предприятия и организации, коллективы физкультуры общества «Динамо», сотрудники силовых ведомств, корпоративные смешанные команды; общеобразовательные учреждения городов и районов области.

В частности, от общеобразовательных школ и лицеев Пскова, городов и районов области будут выступать смешанные команды в составе 7 школьников: 4 мальчиков и 3 девочек. От высших учебных заведений Пскова - смешанные из 7 человек: 4 юношей и 3 девушек, а также команды юношей или девушек. От учреждений среднего профессионального образования - команды юношей или девушек. От предприятий, учреждений, организаций и силовых структур могут быть сформированы смешанные команды. В составе корпоративных команд должно быть не менее одной женщины. Отдельно будут соревноваться семейные команды: папа, мама и ребёнок 2011 г. р. и моложе.