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Происшествия / ДТП

Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

25 апреля 2022 года, 17:50

С 18 по 24 апреля в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли четыре человека, 12 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 12 ДТП и пресекли 1 тыс. 715 административных правонарушений. Кроме того, с 18 по 24 апреля задержали 53 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Семь из них сотрудники полиции выявили повторно.

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