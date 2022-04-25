Четыре человека погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 18 по 24 апреля в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли четыре человека, 12 получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники полиции зарегистрировали 12 ДТП и пресекли 1 тыс. 715 административных правонарушений. Кроме того, с 18 по 24 апреля задержали 53 водителя, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Семь из них сотрудники полиции выявили повторно.