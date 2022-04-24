Что ожидается в Пскове на 9 мая, расскажут в очередном выпуске «Псковского телеграма Online»

25 апреля в 9:00 в прямой эфир выйдет новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online».

Гостем проекта станет глава администрации Пскова Борис Елкин. Вместе с ним ведущие Антон Сергеев и Надежда Назаренко обсудят, где еще не убрали столицу региона, когда начнет действовать новое постоянное ярмарочное пространство, что ожидается в городе на майские праздники, как пройдет 9 Мая «Бессмертный полк» и многое другое.

Вторым гостем «Псковского телеграма Online» станет руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней. С ним ведущие обсудят угрозы лесных пожаров, способы их предотвращения, также в выпуске расскажут, как будут отслеживаться возгорание, чем и кто будет с ними бороться.

Повтор выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online» смотрите в понедельник в 9:00 на портале Псковского агентства информации, на официальной странице ПАИ в Вконтакте, а в 11:00 - в эфире телеканала «Первый Псковский».