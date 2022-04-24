Девушку госпитализировали в результате ДТП в Печорском районе

24 апреля «Лада Приора» вылетела в кювет на повороте на деревню Адворицы Печорского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В результате аварии пострадала 20-летняя пассажирка. Специалисты деблокировали девушку с помощью гидравлического инструмента и после передали работникам скорой помощи для госпитализации в Псковскую областную больницу.

Водитель решил отказаться от медицинской помощи. На месте ДТП работали ДПС, аварийно-спасательная служба и скорая помощь.