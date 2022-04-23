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Происшествия / ДТП

Пенсионер погиб по вине уснувшего водителя в Усвятском районе

23 апреля 2022 года, 11:40

По вине уснувшего водителя в Усвятском районе погиб пенсионер. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Пенсионер погиб по вине уснувшего водителя в Усвятском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Инцидент произошел 23 апреля. Петербуржец, который находился за рулем Mitsubishi L200, снёс автобусную остановку в деревне Чурилово Усвятского района. Согласно предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине того, что житель Санкт-Петербурга уснул за рулем.

В результате произошедшего погиб 90-летний пассажир. В автомобиле в момент аварии находились также супруга водителя и семилетняя девочка. Её доставили для осмотра в Усвятский филиал Невельской районной больницы. На момент инцидента водитель транспортного средства был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая медицинская помощь. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.

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