Пенсионер погиб по вине уснувшего водителя в Усвятском районе

По вине уснувшего водителя в Усвятском районе погиб пенсионер. Об этом сообщает Псковское агентство информации .

Инцидент произошел 23 апреля. Петербуржец, который находился за рулем Mitsubishi L200, снёс автобусную остановку в деревне Чурилово Усвятского района. Согласно предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло по причине того, что житель Санкт-Петербурга уснул за рулем.

В результате произошедшего погиб 90-летний пассажир. В автомобиле в момент аварии находились также супруга водителя и семилетняя девочка. Её доставили для осмотра в Усвятский филиал Невельской районной больницы. На момент инцидента водитель транспортного средства был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая медицинская помощь. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.