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Происшествия / ДТП

Псковский дальнобойщик погиб на автодороге «Скандинавия» после столкновения с автокраном

22 апреля 2022 года, 10:23

Дальнобойщик из Псковской области погиб на автодороге «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией» после столкновения с автокраном. Об этом сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка».

Псковский дальнобойщик погиб на автодороге «Скандинавия» после столкновения с автокраном

Фото: интернет-издание «Фонтанка»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля около 19:45 на 56-м километре федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» в районе деревни Огоньки Выборгского района. По имеющейся информации, принадлежащий частной компании самосвал Volvo совершил столкновение с автокраном на базе КАМАЗа, который следовал попутно по трассе. После удара оба грузовика перевернулись. Из кузова самосвала на дорогу высыпался щебень.

В результате аварии пострадал 58-летний водитель автокрана из Ижевска. Его с травмами средней степени тяжести доставили в больницу поселка Первомайское. 33-летний водитель самосвала Volvo из Псковской области погиб на месте происшествия. Согласно предварительной информации, именно он и стал инициатор столкновения, неправильно выбрав безопасную дистанции при движении на автомобильной дороге.

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