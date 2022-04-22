Псковский дальнобойщик погиб на автодороге «Скандинавия» после столкновения с автокраном

Дальнобойщик из Псковской области погиб на автодороге «Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией» после столкновения с автокраном. Об этом сообщает петербургское интернет-издание «Фонтанка».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля около 19:45 на 56-м километре федеральной автомобильной дороге А-181 «Скандинавия» в районе деревни Огоньки Выборгского района. По имеющейся информации, принадлежащий частной компании самосвал Volvo совершил столкновение с автокраном на базе КАМАЗа, который следовал попутно по трассе. После удара оба грузовика перевернулись. Из кузова самосвала на дорогу высыпался щебень.

В результате аварии пострадал 58-летний водитель автокрана из Ижевска. Его с травмами средней степени тяжести доставили в больницу поселка Первомайское. 33-летний водитель самосвала Volvo из Псковской области погиб на месте происшествия. Согласно предварительной информации, именно он и стал инициатор столкновения, неправильно выбрав безопасную дистанции при движении на автомобильной дороге.