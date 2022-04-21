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Общество / Шоу

Псковичей приглашают принять участие в музыкальном шоу Первого канала

21 апреля 2022 года, 17:45

Жителей Псковской области приглашают принять участие в в новом музыкальном шоу Первого канала «Поём на кухне всей страной».

Принять участие в проекте могут команды от 3 до 6 человек. Они могу состоять из членов семьи, родственников, друзей, соседей; в шоу также могут принять участие коллективы предприятий, вокальные группы, представляющие единое профессиональное сообщество; коллективы, выступающие на городских праздниках, а также уникальные самородки.

Главное требование для участников, чтобы у них не было музыкальных наград и регалиями федерального уровня, а также чтобы они не принимали участие в других музыкальных проектах на федеральных телеканалах,.

Отборочный этап проекта продлится до середины мая 2022 года. Подать заявку на участие можно по ссылке >>>

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