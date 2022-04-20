Задержали еще шесть участников нападения на десантников шестой роты

19 апреля 2022 года задержали еще шесть членов банды Басаева, причастных к нападению на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого 29 февраля 2000 года погибли 84 военнослужащих, а четверым причинены ранения различной степени тяжести. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В Главном СУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование данного уголовного дела.

Фигурантов задержали в Санкт-Петербурге и Республике Татарстан, все они являются жителями Татарстана. Задержанным предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 УК РФ, ч. 2 ст. 209 РФ, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствие возбудило перед судом ходатайства об избрании в отношении задерженных меры пресечения в виде заключения под стражу из-за особой тяжести совершенных преступлений. Сейчас следователи устанавливают роли и конкретные действия обвиняемых в ходе нападения, а также проверяют информацию о причастности преступников к совершению других, не связанных с расследуемым уголовным делом, преступлений.

За все время сотрудники СК смогли установить причастность 29 лиц. 19 из нихосудили за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Пять человек по данному делу объявлены в розыск. Двух фигурантов ликвидировали при оказании вооружённого сопротивления. В отношении еще троих суды рассматривают уголовные дела.

Расследование уголовного дела продолжается.

Нападение произошло на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В нем участвовала объединенная вооруженная банда под общим руководством Басаева и Хаттаба.