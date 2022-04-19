Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Возобновлены работы по реконструкции памятника XIX века «Гельдтова баня» (Псков, улица Милицейская, 16), сообщает корреспондент «Псковской правды». На площадке появились рабочие, специальная техника и стройматериалы, выкладываются кирпичные стены.

Экспертиза была выполнена в начале 2022 года. В марте 2022 года комитет по охране объектов культурного наследия выдал ООО «Сити Сервис» разрешение на выполнение работ. «Теперь они могут работать без всяких проблем», - отметил председатель профильного комитета.

Что касается сроков работ, то, по словам Вадима Нэдика, «это вопрос ресурсов частного инвестора». Многое зависит от того, какие именно планировалось закупать и использовать материалы. «Но в рамках проекта такого, что нужно закупать только в Италии или во Франции, мы не видим», - резюмировал председатель комитета.

Роман Кухи комментировать ход и сроки работ в беседе с корреспондентом «Псковской правды» отказался.

Гельдтова баня была построена псковским предпринимателем немецкого происхождения Карлом Гельдтом в 1873 году. Однако по мнению историков общественные бани на берегу реки Псковы существовали с 1830-х годов.