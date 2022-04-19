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Экономика

Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

19 апреля 2022 года, 15:47

Возобновлены работы по реконструкции памятника XIX века «Гельдтова баня» (Псков, улица Милицейская, 16), сообщает корреспондент «Псковской правды». На площадке появились рабочие, специальная техника и стройматериалы, выкладываются кирпичные стены.

Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Фото «Псковской правды»
Напомним, в июне 2015 года Гельдтову баню за 8,1 миллиона рублей приобрело ООО «Сити Сервис». До апреля 2017 года должны были быть выполнены научно-проектные и исследовательские работы, а с апреля 2017 по апрель 2020 года - ремонтно-реставрационные работы. Затем их срок был продлен до конца 2021 года. В марте 2021 года Роман Кухи, компания которого выкупила и реконструирует памятник, заявил «Псковской правде», что баня «частично возобновит работу до конца 2021 года».

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Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Фото «Псковской правды»
Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик пояснил «Псковской правде», что задержка сроков работ была связана с тем, что потребовалось «исходя из реалий» подготовить новый проект реставрации и приспособления памятника для современного использования. И, соответственно, провести повторную государственную историко-культурную экспертизу проекта.

Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Фото «Псковской правды»
«На первом этаже провели зондажи, шурфы вырыли. Вроде как было возможно сохранить стены одноэтажной пристройки к бане со «сводами Монье» [лучковые цилиндрические кирпичные своды малого пролёта, устроенные между металлическими балками - «ПП»]: именно они там были в качестве предмета охраны. Но выяснилось, что деструкция такова, что даже стены сохранить невозможно: надо их разобрать и сделать по-новой. А это чуть ли не половина проекта», - рассказал Вадим Нэдик.

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Экспертиза была выполнена в начале 2022 года. В марте 2022 года комитет по охране объектов культурного наследия выдал ООО «Сити Сервис» разрешение на выполнение работ. «Теперь они могут работать без всяких проблем», - отметил председатель профильного комитета.

Что касается сроков работ, то, по словам Вадима Нэдика, «это вопрос ресурсов частного инвестора». Многое зависит от того, какие именно планировалось закупать и использовать материалы. «Но в рамках проекта такого, что нужно закупать только в Италии или во Франции, мы не видим», - резюмировал председатель комитета.

Роман Кухи комментировать ход и сроки работ в беседе с корреспондентом «Псковской правды» отказался.

Гельдтова баня была построена псковским предпринимателем немецкого происхождения Карлом Гельдтом в 1873 году. Однако по мнению историков общественные бани на берегу реки Псковы существовали с 1830-х годов.

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