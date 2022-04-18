Из-за ремонта дорог маршрут псковского автобуса №2 изменится на три дня

С 18 по 20 апреля в Пскове в связи с проведением дорожных работ на пересечении улицы Балтийского и Рижского проспекта изменится схема движения автобуса №2 «Вокзал – Балтийская». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

На три дня городской транспорт по маршруту №2 «Вокзал-Балтийская» будет следовать по улице Балтийской до кольцевого участка дороги, затем разворачиваясь, выезжать на улицу Коммунальную до остановки «улица Рокоссовского» и далее по маршруту. На время дорожных работ остановка автобусов не будет осуществляться на остановочных пунктах «Рижский проспект» (Лента) и «Рижский микрорайон».

Кроме того, с 19 по 20 апреля, в связи с проведением дорожных работ на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург автобусы маршрута №2 «Вокзал-Балтийская» при движении от железнодорожного вокзала будут следовать по улице Максима Горького до Рижского проспекта, затем поворачивать налево и через остановку «улица Петровская» выезжать на маршрут. Остановочные пункты «Никольский храм» и «Мебельный магазин» исключаются.