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Транспорт / Инфраструктура

С 19 апреля в Пскове ограничат движение на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной

18 апреля 2022 года, 10:17

Движение на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург в Пскове ограничат с 10.00 19 апреля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 19 апреля в Пскове ограничат движение на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной

Фото Дарьи Хватковой

В ходе ремонтных работ подрядчик восстановит изношенные слои асфальтобетонного покрытия. Движение на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург, по словам администрации Пскова, планируют ограничить на два дня. Однако подрядная организация собирается выполнить работы в течение одних суток.

Ранее управление городского хозяйства администрации Пскова заключило контракт на устранение аварийной ямочности на дорогах. На эти цели из городского и областного бюджетов будет направлено свыше 8 млн рублей. Подрядная организация ООО «ДорСтройСервис» восстановит дорожное покрытие методом нарезания карт, срезая старое покрытие и укладывая новый асфальт.

В рамках контракта в Пскове уже отремонтировали участки улицы Никольской, Киселёва (по направлению к спортивному комплексу «Электрон») и Восточного проезда. До 1 июля ремонтные работы планируют провести на улице Красноармейской (от Максима Горького до улицы Петровской), у школы №23 на улице Розы Люксембург и на улице Гражданской (от дома №27 до площади Героев-Десантников).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства при проведении работ и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда. При движении просьба обращать особое внимание на требования установленных дорожных знаков», – сообщили в городской администрации.

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