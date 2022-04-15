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Происшествия / Правосудие

В Пскове осудили экс-руководителя авиакомпании за незаконное хищение денежных средств

15 апреля 2022 года, 17:08

За незаконное хищение денежных средств с использованием должностных полномочий в Пскове осудили бывшего генерального директора авиакомпании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Пскове осудили экс-руководителя авиакомпании за незаконное хищение денежных средств

Фото Дарьи Хватковой

С 2015 по 2017 годы бывший генеральный директор авиакомпании с использованием должностных полномочий незаконно назначал самому себе премии и надбавки. За данный период он похитил 370 тыс. рублей.

Псковский городской суд признал экс-руководителя авиакомпании виновным в совершении преступления в рамках ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение вверенного имущества с использованием должностных полномочий) и назначил ему наказание в виде штрафа. Нарушитель должен выплатить 400 тыс. рублей в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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