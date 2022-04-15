Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных

На праздничных выходных, 16, 17, 23 и 24 апреля, в Пскове организуют дополнительные рейсы городского автобуса №8 по маршруту «площадь Ленина – Орлецы». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Дополнительные автобусы будут назначены в период с 09.05 до 14.37. Они будут ездить с интервалом движения 30 минут. От площади Ленина автобусы №8 будут отправляться в 09.05, 09.35, 10.05, 10.31, 11.01, 11.27, 11.54, 13.17, 13.44, 14.10 и в 14.37. Выезд городского транспорта от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» запланирован на 09.38, 10.04, 10.34, 11.00, 11.27, 11.56, 12.23, 13.43, 14.10, 14.36 и на 15.03.

Стоимость проезда будет действовать согласно действующим тарифам.

Ранее «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское» на праздничных выходных.