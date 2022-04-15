Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных

15 апреля 2022 года, 15:14

На праздничных выходных, 16, 17, 23 и 24 апреля, в Пскове организуют дополнительные рейсы городского автобуса №8 по маршруту «площадь Ленина – Орлецы». Об этом «Псковской правде» сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Дополнительные рейсы автобуса №8 организуют в Пскове на праздничных выходных

Фото Арсения Тимашова

Дополнительные автобусы будут назначены в период с 09.05 до 14.37. Они будут ездить с интервалом движения 30 минут. От площади Ленина автобусы №8 будут отправляться в 09.05, 09.35, 10.05, 10.31, 11.01, 11.27, 11.54, 13.17, 13.44, 14.10 и в 14.37. Выезд городского транспорта от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2» запланирован на 09.38, 10.04, 10.34, 11.00, 11.27, 11.56, 12.23, 13.43, 14.10, 14.36 и на 15.03.

Стоимость проезда будет действовать согласно действующим тарифам.

Ранее «Псковпассажиравтотранс» опубликовал расписание заездов псковских автобусов №9 на кладбище «Крестовское» на праздничных выходных.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 22 млн рублей выделят Псковской области на поддержку промышленных предприятий
Рекомендации не проводить массовые религиозные мероприятия отменены в Псковской области
Центр по импортозамещению будет открыт в Псковской области
Масочный режим в общественных местах в Псковской области сохраняется
Работа общепита в Псковской области больше не ограничена по времени
81 человек заболел коронавирусом в Псковской области за минувшие сутки
Ведерников: До новой волны коронавируса в Псковской области осталось 4-5 недель
«Биржа импортозамещения» начала работать в России
Осенью в Пскове высадят деревья на сэкономленные бюджетные средства

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу