Два человека погибли в результате ДТП в Пушкиногорском районе

В результате дорожно-транспортного происшествия в Пушкиногорском районе погибли два человека. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

12 апреля на 389 километре трассы «Киев – Санкт-Петербург» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Granta, двигавшегося по направлению из Опочки в сторону Пскова, и транспортного средства Renault Duster, которое следовало в противоположном направлении.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в результате аварии пострадали четыре человека. Водителям транспортных средств оказали необходимую медицинскую помощь на месте. Пассажир «Лады» и пассажирка «Рено» от полученных травм скончались по пути в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.