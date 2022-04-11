Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Женщина оказалась под колесами микроавтобуса в Псковском районе

11 апреля 2022 года, 08:47

10 апреля 55-летняя женщина попала под колеса микроавтобуса в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации. 

Женщина оказалась под колесами микроавтобуса в Псковском районе

Фото: ПАИ

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Юбилейной, 14. Водитель рассказал, что женщина шла по дороге и внезапно качнулась в сторону микроавтобуса, в результате чего попала под его колеса. 

Пострадавшая сообщила, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Работники скорой помощи оказали ей помощь.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, АСС, а также скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Интенсивные осадки ожидаются в Псковской области с 15 апреля
Более 100 млн рублей получит Псковская область на поддержку здравоохранения
Последние восемь лет Донецкий молодёжный театр работал, несмотря на обстрелы
Псковские рестораторы: Рынок общепита будет другим
Арбитражный суд Псковской области призвал включить компанию «ЭГЛЕ» в реестр недобросовестных поставщиков
Владимир Компаниец назначен управляющим псковского отделения Северо-Западного Сбербанка
Еще 88 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки
45 пьяных водителей задержали в Псковской области с 4 по 10 апреля
Частично восстановлена работа светофора на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?