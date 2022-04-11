Женщина оказалась под колесами микроавтобуса в Псковском районе

10 апреля 55-летняя женщина попала под колеса микроавтобуса в деревне Родина Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По предварительным данным, ДТП произошло на улице Юбилейной, 14. Водитель рассказал, что женщина шла по дороге и внезапно качнулась в сторону микроавтобуса, в результате чего попала под его колеса.

Пострадавшая сообщила, что она находится в состоянии алкогольного опьянения. Работники скорой помощи оказали ей помощь.



На месте происшествия работали сотрудники ДПС, АСС, а также скорой помощи. Обстоятельства случившегося выясняются.