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Общество / Шоу

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

10 апреля 2022 года, 14:19

Барбер из Пскова Светлана Рюмина стала участницей шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ, в котором ведущая Ксения Бородина и команда профессионалов помогают девушкам решить проблемы и преобразиться.

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ
Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ

Светлана Рюмина переучилась на барбера во время декрета. Сейчас вместе со вторым мужем они воспитывают сына от первого брака и дочь.

Псковичка пришла на шоу, поскольку в первом браке столкнулась с домашним насилием: её сильно избивали. Светлана поделилась, что ей ломали нос, отбивали почки, у нее две травмы позвоночника. Участница рассказала, что, когда произошел последний инцидент, она поняла, что если не выживет, то ее первый ребенок останется один.

Героиня отметила, что из-за произошедших с ней событий, она постоянно борется и забывает, что она женщина. Светлана Рюмина осознала, что это мешает ей, поэтому она пришла на шоу, чтобы «вернуть свою внутреннюю девочку».

«Мне хочется и мужа порадовать, и хочется показать тем людям, которые говорят, что я не женственна, что все-таки женственная. Чтобы реально люди смотрели и говорили: она — девочка. Я так глубоко ушла в этот образ мальчика, я так долго боролась, что мои крылья схлопнулись и хочется опять их расправить», – поделилась участница.

Преображение Светланы Рюминой началось со стоматолога Олега Конникова, который провел ей чистку зубов и поставил виниры. После участница посетила косметолога Татьяну Русину, где псковичка призналась, что хочет убрать второй подбородок и румянец. Участница прошла процедуру криолиполиз (воздействие холодом, в результате которого рассасывается подкожно-жировая клетчатка). Также ей сделали сеанс фотоомоложения, где убрали лишние покраснения. Светлана подчеркнула, что теперь сможет ходить без макияжа.

Как сообщили в выпуске, из-за работы барбером псковичка переняла мужской стиль одежды, поэтому, чтобы разнообразить гардероб Светланы женственными образами, ее привели к стилисту Кате Гершуни, которая придумала для участницы два образа, один -  под стиль Светланы с нотками женственности, второй - более неожиданный.

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ
Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ

Помимо этого, Светлана Рюмина прошла несколько уроков школы этикета от Мари Буше – её научили правильно выходить из машины, постарались исправить тяжелую походку и убрать резкость в движениях

Мари Буше подчеркнула, что они планировали посвятить этому несколько уроков, но хватило 15-ти минут.

«Мне кажется у нас получилось включить девочку. Не только девочку, а какую-то богиню. Света постоянно старалась. Это хорошо. Я надеюсь, что эта мотивация останется у неё и без меня, когда она выйдет за рамки проекта», – заявила специалист по этикету.

«После общения с Мари Буше я понимаю, что перезагрузка, она больше не внешне. Она вот здесь [прим. - в голове]. Девочка и в этом костюме может существовать. Главное что-то донастроить внутри», – поделилась своими впечатлениями Светлана Рюмина.

После этого преображением участницы занялись звездный визажист Сердар Камбаров и стилист по волосам Евгений Жук, которые сделали ей макияж и сменили цвет волос.

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ
Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ

«Мне всегда казалось, что ресницы с таким большим лицом — это не мое. А это прям так женственно. Девочка очень органично выплыла наружу. Просто её подчеркнули. Поэтому все круто. Я считаю, что задача выполнена», – заявила псковичка, говоря о новом образе.

Сын признался, что сначала даже не узнал маму. Муж Светланы также положительно оценил образ своей супруги: «Неожиданно. Даже не знал первые несколько секунд, что сказать. Светуль, ты такая красивая у меня. Я тебя так люблю. Очень необычно, потому что она всегда как-то по-другому одевалась».

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ

Образ, как отметила псковичка, больше подходит для таких мероприятий, как концерты и театр. «Теперь я реально уверена в том, что я красивая!», – заявила Светлана Рюмина.

«Мне кажется, нам удалось показать Свете, какой она может быть нежной и женственной. Она всегда была такой. Но прятала это где-то внутри себя. А теперь Света возвращается к себе домой в Псков и она настоящая леди», – подытожила ведущая Ксения Бородина.

Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Кадр из шоу «Перезагрузка» на телеканале ТНТ
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