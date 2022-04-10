Псковский барбер Светлана Рюмина приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Светлана Рюмина переучилась на барбера во время декрета. Сейчас вместе со вторым мужем они воспитывают сына от первого брака и дочь.

Псковичка пришла на шоу, поскольку в первом браке столкнулась с домашним насилием: её сильно избивали. Светлана поделилась, что ей ломали нос, отбивали почки, у нее две травмы позвоночника. Участница рассказала, что, когда произошел последний инцидент, она поняла, что если не выживет, то ее первый ребенок останется один.

Героиня отметила, что из-за произошедших с ней событий, она постоянно борется и забывает, что она женщина. Светлана Рюмина осознала, что это мешает ей, поэтому она пришла на шоу, чтобы «вернуть свою внутреннюю девочку».

«Мне хочется и мужа порадовать, и хочется показать тем людям, которые говорят, что я не женственна, что все-таки женственная. Чтобы реально люди смотрели и говорили: она — девочка. Я так глубоко ушла в этот образ мальчика, я так долго боролась, что мои крылья схлопнулись и хочется опять их расправить», – поделилась участница.

Преображение Светланы Рюминой началось со стоматолога Олега Конникова, который провел ей чистку зубов и поставил виниры. После участница посетила косметолога Татьяну Русину, где псковичка призналась, что хочет убрать второй подбородок и румянец. Участница прошла процедуру криолиполиз (воздействие холодом, в результате которого рассасывается подкожно-жировая клетчатка). Также ей сделали сеанс фотоомоложения, где убрали лишние покраснения. Светлана подчеркнула, что теперь сможет ходить без макияжа.

Как сообщили в выпуске, из-за работы барбером псковичка переняла мужской стиль одежды, поэтому, чтобы разнообразить гардероб Светланы женственными образами, ее привели к стилисту Кате Гершуни, которая придумала для участницы два образа, один - под стиль Светланы с нотками женственности, второй - более неожиданный.