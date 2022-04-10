Одного из псковичей, устроивших стрельбу в Санкт-Петербурге, заключили под стражу

Одного из двух псковичей, которые устроили стрельбу в Санкт-Петербурге на улице Херсонской, Смольнинский районный суд заключил под стражу до 6 июня 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Второго преступника заключили под домашний арест также до 6 июня. Он признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшим.

Псковичи обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

6 апреля два жителя Пскова во дворе дома 1/7 по улице Херсонская, используя в качестве оружия неустановленный предмет, выстрелили не менее пяти раз. Преступников задержали 7 апреля.