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Происшествия / Правосудие

Штраф за хранение марихуаны заплатит житель Красногородска

7 апреля 2022 года, 11:15

Житель Красногородска заплатит штраф за хранение марихуаны. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Согласно информации следствия, находившийся в помещении строительного вагончика в поселке Лапино Московской области мужчина забрал оставленную неизвестными стеклянную банку, в которой находились измельченные наркосодержащие растения конопли массой более 70 граммов. Этим он незаконно приобрел для личного употребления без цели сбыта каннабис (марихуану).

Наркотическое средство мужчина хранил при себе в поселке Красногородск Псковской области до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции из незаконного оборота.

В отношении жителя посёлка Красногородск было заведено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Свою вину подсудимый полностью признал. Дело было рассмотрено судом в особом порядке. Пыталовский районный суд оштрафовал мужчину на сумму в размере 10 тыс. рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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