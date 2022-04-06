В Пскове из-за опрокидывания автомобиля два человека попали в больницу

Два человека попали в больницу из-за опрокидывания автомобиля в Пскове. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка».

Как сообщили Телеграм-каналу в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 сентября около 8 утра на улице Ларкина, 48 в районе Северного обхода.

49-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, не справилась с управлением на скользкой дороге и съехала в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на крышу.

В результате опрокидывания пострадала 13-летняя девочка и 26-летняя женщина. Они были направлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.