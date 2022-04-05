Убившая новорожденного ребенка псковичка отправится на 2 года в колонию-поселение

На два года в колонию-поселение отправится жительница Пскова, которая обвинялась в убийстве новорожденного ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В безлюдное место в лесном массиве на окраине Пскова женщина пришла в период с 27 по 28 сентября 2021 года. Там она в ходе естественных родов родила доношенную жизнеспособную девочку. После этого псковичка оставила новорожденного ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего девочка не прожила и получаса. Труп ребенка обнаружила случайная прохожая.

Псковский городской суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Псковичке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, дело было рассмотрено в особом порядке. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.