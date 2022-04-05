Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Правосудие

Убившая новорожденного ребенка псковичка отправится на 2 года в колонию-поселение

5 апреля 2022 года, 10:21

На два года в колонию-поселение отправится жительница Пскова, которая обвинялась в убийстве новорожденного ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Убившая новорожденного ребенка псковичка отправится на 2 года в колонию-поселение

Фото из Телеграм-канала «ПАИ Псковская сводка»

В безлюдное место в лесном массиве на окраине Пскова женщина пришла в период с 27 по 28 сентября 2021 года. Там она в ходе естественных родов родила доношенную жизнеспособную девочку. После этого псковичка оставила новорожденного ребенка в опасном для жизни состоянии, в результате чего девочка не прожила и получаса. Труп ребенка обнаружила случайная прохожая.

Псковский городской суд признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Псковичке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, дело было рассмотрено в особом порядке. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вертолетную площадку откроют на территории Великолукской межрайонной больницы в мае
Тала Нещадимова: «Мирелла» – не самый худший вариант циклона
До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 5 апреля
В программе туристического кешбэка участвуют 11 детских лагерей Псковской области
Шквалистый ветер и снег с дождем несет в Псковскую область циклон «Мирелла»
В Великолукском районе отремонтируют больницу
Жителя Невеля осудили за убийство вследствие драки
Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 5 апреля
Псковские таможенники обнаружили контрафактные сигареты в кормах для животных

Комментарии

Авторизация
No comments
В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя

Происшествия / ЧП
8 марта 22:52

В Псковском районе в ходе учений упал на землю осколок стартового двигателя
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?