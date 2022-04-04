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Происшествия / Правосудие

Жителя Невеля осудили за убийство вследствие драки

4 апреля 2022 года, 19:16

43-летнего жителя Невеля признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

В ночь на 28 марта 2021 года преступник был в гостях у жителя Невеля. Злоумышленник начал конфликтовать с хозяином квартиры, поскольку посчитал, что тот украл его телефон. Он ударил потерпевшего кулаком в голову, отчего тот упал. Затем ударил его в грудь ногой.

В результате жертве сломали ребра и повредили легкое. С полученными травмами он позже обратился в больницу, но несмотря на оказываемую помощь скончался.

Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил злоумышленнику 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор вступил в силу.

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