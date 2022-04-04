В Порховском районе автомобиль опрокинулся на крышу

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся на крышу в Порховском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ Псковская сводка».

Согласно имеющейся информации ГИБДД Порховского района, 29-летний житель Порхова утром 4 апреля, не выбрав безопасную скорость движения, совершил съезд в левый кювет у дома №12 на улице Цинченко в селе Славковичи Порховского района. В результате происшествия автомобиль ВАЗ-2108 опрокинулся на крышу.

Водителя транспортного средства и 27-летнюю пассажирку, жительницу Санкт-Петербурга, доставили в Псковскую областную больницу с различными травмами.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Обстоятельства и подробности произошедшего в настоящее время выясняются.