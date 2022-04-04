11 человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

С 28 марта по 3 апреля в Псковской области в результате дорожно-транспортных происшествий травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД УМВД России.

За прошедшую неделю сотрудники полиции пресекли 1 тыс. 976 административных правонарушений и зарегистрировали семь ДТП. Кроме того, с 28 марта по 3 апреля также задержали 35 водителей, которые управляли транспортные средства в состоянии алкогольного опьянения, пять из них выявили повторно.