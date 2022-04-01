Псковские предприятия присоединились к акции #МыРаботаем

Предприятия Псковской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем. Акция проводится, чтобы показать, что несмотря на введённые против России санкции, предприятия продолжают работать штатном режиме.

Псковские организации также продолжают работать. Первыми участниками флешмоба от региона стали три предприятия Великих Лук. Свою работу продемонстрировали завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», который производит высоковольтное и низковольтное оборудование, оборудование для тяговой сети и метрополитена; завод «М-Конструктор» где создают металлоформы и оборудование для ЖБИ, а также ООО «Завод Реостат», производящий полные комплекты электрооборудования для поездов переменного тока.

Акцию инициировало правительство Краснодарского края. Принять участие во флешмобе может любая организация. Его частью уже стали Вологодская, Саратовская, Владимирская и другие области.