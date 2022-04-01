Псковские предприятия присоединились к акции #МыРаботаем

Предприятия Псковской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем. Акция проводится, чтобы показать, что несмотря на введённые против России санкции, предприятия продолжают работать штатном режиме.
Предприятия Псковской области присоединились к флешмобу #МыРаботаем. Акция проводится, чтобы показать, что несмотря на введённые против России санкции, предприятия продолжают работать штатном режиме.
Акцию инициировало правительство Краснодарского края. Принять участие во флешмобе может любая организация. Его частью уже стали Вологодская, Саратовская, Владимирская и другие области.