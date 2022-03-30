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Происшествия / ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Островском районе

30 марта 2022 года, 11:36

29 марта в 8:20 в Островском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Три человека пострадали в ДТП в Островском районе

Фото ГИБДД УМВД России по Псковской области

Совершая обгон на 318-м километре шоссе Санкт-Петербург – Невель, водитель Hyunday IX35 не справился с управлением, вследствие чего машина съехала в кювет и опрокинулась.

В результате 52-летний водитель, а также пассажиры, 48-летняя женщина и 28-летний мужчина, получили телесные повреждения. Последнего госпитализировали сотрудники скорой помощи.

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