Первым рейсом авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Псков прилетели 40 человек

40 человек прилетели первым рейсом авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод в Псков. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пассажира, который совершил перелет бортом авиакомпании.

Маршруты «Псков – Минеральные Воды» и «Псков – Калининград» для «Азимута» – новое направление. Перелёты по нему выполняет именное судно RA-89149, которое названо в честь реки Великой.

28 марта авиакомпания осуществила свой первый рейс по данному маршруту. Из Минеральных Вод в Псков прилетели 40 человек. Десять из них остались в городе, остальные тем же бортом отправились в Калининград.

Как сообщает ПАИ, в настоящее время самолеты авиакомпании «Азимут» базируются в Минеральных Водах. В Пскове происходит дозаправка борта для дальнейшего полета в Калининград.

Ранее Михаил Ведерников сообщил, что с 28 марта из Международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги возобновятся рейсы в Калининград и Минеральные Воды. Перелеты будут осуществляться по понедельникам и четвергам, с 8 апреля – по понедельникам и пятницам.