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Транспорт / Инфраструктура

Авиарейсы из Пскова в Калининград и Минеральные Воды возобновятся с конца марта

26 марта 2022 года, 12:14

С 28 марта из псковского международного аэропорта имени княгини Ольги возобновятся авиарейсы в Калининград и Минеральные Воды. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Авиарейсы из Пскова в Калининград и Минеральные Воды возобновятся с конца марта

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова.

По авиамаршруту «Псков – Минеральные Воды» самолеты будут летать по понедельникам и четвергам. В Псков воздушный борт будет прибывать в 12.00, в Минеральные Воды – в 17.40.

По понедельникам и четвергам также будут летать и самолеты по направлению «Псков – Калининград». Время в пути составит 2 часа. Из Пскова в Калининград воздушный борт будет вылетать в 13.00, в обратном направлении – в 14.40.

С 8 апреля из Пскова в Калининград и Минеральные Воды можно будет улететь в понедельник и в пятницу в то же время.

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