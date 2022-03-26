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Происшествия / ДТП

В Локнянском районе в результате опрокидывания мопеда погиб 25-летний мужчина

26 марта 2022 года, 11:43

25-летний мужчина погиб в Локнянском районе в результате опрокидывания мопеда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Локнянском районе в результате опрокидывания мопеда погиб 25-летний мужчина

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области

Инцидент произошел на втором километре автомобильной дороги «Михайлов Погост – Старостино». Водитель мопеда вблизи деревни Старостино Локнянского района совершил опрокидывание на проезжую часть. От полученных травм 25-летний мужчина скончался на месте.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ДПС. Уточняются обстоятельства и подробности произошедшего.

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