Непогода в Псковской области продлится до 6 апреля

Непогода, которая придет в Псковскую область из-за циклона, продлится до 6 апреля. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Псков».

«До 6 апреля у нас будет прохладная погода с осадками, с ветром, в общем, циклоны один за другим поднимаются и накрывают нашу область», – поделилась с издательством синоптик Псковского гидрометцентра Елена Давыдова.

Синоптик также напомнила, что после 26 марта дневная температура понизится до 0 градусов, а 28 марта в регионе ожидаются обильные осадки: ночью – снег, днём – снег и мокрый снег.

Елена Давыдова сообщила, что 6 апреля пройдёт фронт с южным циклоном, что принесёт в регион небольшое потепление – дневные температуры составят до +7...+8 градусов.

«Но там увеличатся осадки в виде дождя. Ожидается порядка 6 мм 6-го и 8-го апреля», - добавила синоптик.

На Псковскую область со стороны Скандинавии надвигается циклон. Он принесет в регион штормовой ветер, его порывы могут достигать более 25 метров в секунду.