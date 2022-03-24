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Происшествия / ДТП

Водитель бросил пострадавшего и сбежал после ДТП в Плюсском районе

24 марта 2022 года, 12:00

После ДТП в Плюсском районе водитель автомобиля ВАЗ-2108 бросил раненого пассажира и сбежал. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Водитель бросил пострадавшего и сбежал после ДТП в Плюсском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 марта около 00:30 на дороге «Вороново – Лосицы» в Плюсском районе. 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 не справился с управлением и опрокинулся, съехав в правый кювет. В результате инцидента травмы получил 35-летний пассажир, который в тот момент находился в транспортном средстве.

В ведомстве сообщили, что водитель скрылся с места ДТП. Пострадавший за медицинской помощью обратился самостоятельно вечером 23 марта, придя в приемный покой Стругокрасненской межрайонной больницы.

Согласно информации Телеграм-канала «Псковская сводка», опрокинувшийся на дороге автомобиль еще ночью заметили сотрудники скорой медицинской помощи, которые ехали в этот момент на вызов. Медики остановились для оказания помощи пострадавших, однако водитель отказался и убежал в сторону деревни Лосицы. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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