В Санкт-Петербурге задержали псковича, подозреваемого в домогательстве к школьнику

Жителя Псковской области, который подозревается в домогательстве к школьнику, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

37-летняя мать школьника обратилась в правоохранительные органы 21 марта. Она сообщила полиции, что неизвестный мужчина отправлял её девятилетнему сыну в одном из мессенджеров сообщения интимного характера с мая 2021 года.

Подозреваемый в домогательстве к школьнику был задержан сотрудниками уголовного розыска меньше чем за сутки у дома №3 по улице Коллонтай.

Как сообщили в «Фонтанке», им оказался 31-летний житель Псковской области, который в настоящее время работает сторожем в одном из сетевых магазинов Санкт-Петербурга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамках ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.