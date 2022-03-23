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Происшествия / Правосудие

В Санкт-Петербурге задержали псковича, подозреваемого в домогательстве к школьнику

23 марта 2022 года, 10:42

Жителя Псковской области, который подозревается в домогательстве к школьнику, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Санкт-Петербурге задержали псковича, подозреваемого в домогательстве к школьнику

Фото Дарьи Хватковой

37-летняя мать школьника обратилась в правоохранительные органы 21 марта. Она сообщила полиции, что неизвестный мужчина отправлял её девятилетнему сыну в одном из мессенджеров сообщения интимного характера с мая 2021 года.

Подозреваемый в домогательстве к школьнику был задержан сотрудниками уголовного розыска меньше чем за сутки у дома №3 по улице Коллонтай.

Как сообщили в «Фонтанке», им оказался 31-летний житель Псковской области, который в настоящее время работает сторожем в одном из сетевых магазинов Санкт-Петербурга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамках ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). На данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

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