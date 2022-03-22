В ближайшее время светофор на Октябрьской площади в Пскове восстановят

Светофор на Октябрьской площади в Пскове, поврежденный в результате ДТП, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда – Псков».

Как отметили в пресс-службе администрации города Пскова, в настоящий момент идут юридические процедуры. Обслуживающая организация восстановит светофор за счет средств виновника ДТП.

В издании также сообщается, что сбившему конструкцию мужчине придётся заплатить 490 тыс. рублей.

Данный светофор появился на Октябрьской площади в конце 2021 года. Ночью 2 марта в него врезался водитель ВАЗ-2110. В результате светофор перестал работать.

