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Транспорт / Инфраструктура

В ближайшее время светофор на Октябрьской площади в Пскове восстановят

22 марта 2022 года, 17:34

Светофор на Октябрьской площади в Пскове, поврежденный в результате ДТП, восстановят в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда – Псков».

В ближайшее время светофор на Октябрьской площади в Пскове восстановят

Автомобиль врезался в светофор в центре Пскова Фото: Псковское агентство информации

Как отметили в пресс-службе администрации города Пскова, в настоящий момент идут юридические процедуры. Обслуживающая организация восстановит светофор за счет средств виновника ДТП.

В издании также сообщается, что сбившему конструкцию мужчине придётся заплатить 490 тыс. рублей.

Данный светофор появился на Октябрьской площади в конце 2021 года. Ночью 2 марта в него врезался водитель ВАЗ-2110. В результате светофор перестал работать.

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