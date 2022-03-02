Автомобиль врезался в светофор в центре Пскова

Ночью 2 марта ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором на Октябрьской площади в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Отмечается, что водитель мог не справиться с управлением или совершить наезд намеренно. От удара столб накренился практически до земли и светофор перестал работать. Автомобиль был сильно поврежден в результате аварии.

27-летнего водителя госпитализировали. По предварительным данным, он был трезв.

На месте работали АСС, ДПС, Скорая помощь, пожарные, также выезжал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.