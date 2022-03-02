Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Автомобиль врезался в светофор в центре Пскова

2 марта 2022 года, 10:28

Ночью 2 марта ВАЗ-2110 врезался в столб со светофором на Октябрьской площади в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Автомобиль врезался в светофор в центре Пскова

Фото: Псковское агентство информации

Отмечается, что водитель мог не справиться с управлением или совершить наезд намеренно. От удара столб накренился практически до земли и светофор перестал работать. Автомобиль был сильно поврежден в результате аварии. 

27-летнего водителя госпитализировали. По предварительным данным, он был трезв. 

На месте работали АСС, ДПС, Скорая помощь, пожарные, также выезжал начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Армен Мнацаканян: Я не призываю всех молчать, я прошу думать, что говорим
РСХБ увеличил ставки по вкладам: 21% в рублях и 8% в долларах США
Порядка 20 тонн гуманитарной помощи отправили псковичи в Ростовскую область
С 28 февраля в Псковском районе запрещен выход на лед озер
Менее 890 жителей Псковской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки
Котов: Очевидно, что те, кто сегодня находится у власти на Украине, не считаются с интересами людей
Эксперт: К лету 2022 года цены на новостройки вырастут на 30%
На участке улицы Карла Маркса в Пскове с 4 марта возобновится двустороннее движение
Шундер: Привлечение частных организаций и НКО положительно скажется на качестве соцобслуживания

Комментарии

Авторизация
No comments
Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках

Происшествия / ДТП
19 января 10:13

Пенсионера сбили насмерть на пешеходном переходе в Великих Луках
«Рано или поздно мы придем»

Происшествия / Преступление
30 ноября 10:00

«Рано или поздно мы придем»

Как в Псковской области борются с незаконным оборотом оружия?
Нажми на кнопку — получишь результат?

Происшествия
6 октября 16:51

Нажми на кнопку — получишь результат?

«Псковская правда» узнала про новый способ телефонного мошенничества