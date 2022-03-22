В Пскове под колёсами КамАЗа погибла женщина

Женщина погибла под колёсами КамАЗа в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Псковская сводка».

Инцидент произошел 21 марта на Ваулиногорском шоссе в Пскове недалеко от завода «PerCO». По имеющейся информации, женщина шла по проезжей части с собакой. Водитель КамАЗа, двигаясь по шоссе, не заметил пешехода, идущего по дороге, в результате чего совершил наезд. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Очевидец происшествия сообщила, что уже связалась с собачим приютом для того, чтобы пристроить туда собаку, которая осталась живой. Личность погибшей женщины в настоящее время устанавливается.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, спасатели, врачи скорой медицинской помощи, эксперты-криминалисты и следователи. Обстоятельства произошедшего выясняются.