За восемь краж в Великих Луках житель Кандалакши получил девять лет колонии

Девять лет колонии получил житель города Кандалакша Мурманской области за совершенную серию краж в Великих Луках. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала великолукская прокуратора, сообщили в ведомстве.

Суд установил, что в 2018 году житель Кандалакши, находясь в Великих Луках, совершил серию краж. Мужчина похищал велосипеды, находившиеся в подъездах домов, а также имущество из автомобилей, которые были припаркованы в городских дворах.

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Кандалакша. Мужчину признали виновным в совершении восьми преступлений. Ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.