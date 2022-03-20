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Происшествия / ДТП

Автомобиль перевернулся в Печорском районе

20 марта 2022 года, 12:27

В Печорском районе перевернулся автомобиль. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Псковская сводка».

Автомобиль перевернулся в Печорском районе

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Инцидент произошел 20 марта в 08.15 в деревне Лезги Печорского района. Водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением на железнодорожном переезде, съехал в кювет через сигнальные столбы.

В аварии пострадал 67-летний водитель транспортного средства, а также пассажирка, которая была госпитализирована сотрудниками скорой медицинской помощи с переломом руки. Мужчина с травами также отправился в медучреждение для осмотра.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и пожарной части №23. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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