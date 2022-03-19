Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о ситуации с ростом цен на продукты в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Глава области поделился, что на неделе обсуждал эту тему с руководителем регионального УФАС.

По мнению Михаила Ведерникова, работа Управления проходит недостаточно оперативно. «Например, о проблеме с сахаром известно с первой недели марта. Но служба по-прежнему в основном занимается анализом ситуации. Так, итог расследования по сахару мне публично обещали предоставить ещё 17 марта. До сих пор ничего не получил», – заявил губернатор. Он также подчеркнул, что надеется, что УФАС конструктивно воспримет полученные замечания и перестроит свою работу

Михаил Ведерников также сообщил, что Федеральная антимонопольная служба провела работу с «Детским миром». По итогу 16 марта торговая сеть «зафиксировала» цены на порядка 90 видов товаров первой необходимости.

Сеть розничных магазинов «Магнит» обязалась минимизировать наценки на социально значимую продукцию, а именно на хлебобулочные изделия, молочную продукцию, сахар и «борщевой набор». За это Михаил Ведерников выразил благодарность ее руководству.