Два проблемных дома в Пскове планируют отремонтировать

Возможные варианты помощи в ремонте двух проблемных домов на улице Юбилейной и Рижском проспекте в Пскове обсудил на совещании с профильными комитетами губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте»

Глава региона рассказал, что объекты построены относительно недавно, однако фасады уже покрылись трещинами и стали разрушаться из-за допущенных в проектировании ошибок и некачественных материалов.

«Подрядчик обанкрочен, а значит, призвать его к ответственности невозможно. Но людей без помощи не оставим», – пообещал Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что возможные варианты обсудили с руководителями профильных комитетов. Здания обследуют, в том числе с помощью «маяков», чтобы отследить динамику раскрытия трещин.

По результатам обследования специалисты разработают проектно-сметная документацию на проведение работ по капитальному ремонту фасадов, проведут расчет объёма работ и их стоимости. А после начнутся поиски источников финансирования.

«Вопрос непростой, но жителей наедине с бедой не оставим!», – заверил Михаил Ведерников.