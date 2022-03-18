Фура насмерть сбила мужчину в Псковской области

Водитель грузовика Isuzu насмерть сбил мужчину на трассе Санкт-Петербург - Псков при повороте на деревню Новую в Псковском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Отмечается, что водитель ехал в сумерках и не заметил мужчину, который, по предварительной информации, шёл по дороге.

Пешеход в результате наезда скончался на месте от полученных травм.

Фура двигалась в сторону Санкт-Петербурга. Водитель является жителем Нижнего Новгорода. По его словам, в момент аварии он подумал о лопнувшей покрышке.

На месте ДТП работали скорая помощь, спасатели, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также следователь по расследованию ДТП и эксперт-криминалист.

Личность погибшего пока не установлена.