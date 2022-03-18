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Происшествия / ДТП

Фура насмерть сбила мужчину в Псковской области

18 марта 2022 года, 08:29

Водитель грузовика Isuzu насмерть сбил мужчину на трассе Санкт-Петербург - Псков  при повороте на деревню Новую в Псковском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Фура насмерть сбила мужчину в Псковской области

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Отмечается, что водитель ехал в сумерках и не заметил мужчину, который, по предварительной информации, шёл по дороге.

Пешеход в результате наезда скончался на месте от полученных травм.

Фура двигалась в сторону Санкт-Петербурга. Водитель является жителем Нижнего Новгорода. По его словам, в момент аварии он подумал о лопнувшей покрышке.

На месте ДТП работали скорая помощь, спасатели, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, а также следователь по расследованию ДТП и эксперт-криминалист.

 Личность погибшего пока не установлена.

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