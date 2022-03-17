Двухгодовалый ребенок и женщина пострадали в ДТП с автобусом в Пскове

В Пскове в результате дорожно-транспортного происшествия с общественным транспортом пострадали двухгодовалый ребенок и женщина. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

Инцидент произошел 17 марта на улице Советской, 102 в Пскове. Рейсовый автобус №6 и автомобиль «Шкода» совершили боковое столкновение. Как сообщили свидетели произошедшего, водитель автомобиля «Шкода» двигался по проезжей части с большой скоростью.

На момент ДТП в автобусе находились порядка 60 человек. Из них в результате аварии пострадали двое – женщина 33 лет и мальчик неполных двух лет. С подозрением на сотрясение головного мозга и ссадинами сотрудники скорой помощи доставили их в медицинское учреждение.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ДПС, спасатели и бригада скорой медицинской помощи.