Повышение пенсий и соцвыплат в России будет зависеть от уровня инфляции

Повышение пенсий и социальных выплат в России зависит от уровня инфляции. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы социального комитета Совфеда Елену Бибикову. Она отметила, что у правительства существуют механизмы для установления процента индексации.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о том, что планируется повысить МРОТ, зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, а также соцвыплаты.

Елена Бибикова отметила, что трудно точно сказать на какой уровень могут повысить соцвыплаты и пенсии, поскольку для этого нужна статистика. Помимо этого, из различных ирегионов поступает разная информация.

Спикер сообщила, что общалась с Минтруда РФ, которые также поддерживают повышение выплат, исходя из уровня инфляции.

По мнению Елены Бибиковой, законодательного решения для повышения зарплат, пенсий и соцвыплат не потребуется. Она также напомнила, что Совфед принял закон, предоставляющий кабмину достаточно широкие полномочия.