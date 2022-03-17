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Экономика

Повышение пенсий и соцвыплат в России будет зависеть от уровня инфляции

17 марта 2022 года, 13:37

Повышение пенсий и социальных выплат в России зависит от уровня инфляции. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя главы социального комитета Совфеда Елену Бибикову. Она отметила, что у правительства существуют механизмы для установления процента индексации.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о том, что планируется повысить МРОТ, зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии, а также соцвыплаты.

Елена Бибикова отметила, что трудно точно сказать на какой уровень могут повысить соцвыплаты и пенсии, поскольку для этого нужна статистика. Помимо этого, из различных ирегионов поступает разная информация.

Спикер сообщила, что общалась с Минтруда РФ, которые также поддерживают повышение выплат, исходя из уровня инфляции.

По мнению Елены Бибиковой, законодательного решения для повышения зарплат, пенсий и соцвыплат не потребуется. Она также напомнила, что Совфед принял закон, предоставляющий кабмину достаточно широкие полномочия.

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