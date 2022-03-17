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Экономика

500 млн рублей отправят на модернизацию первичного звена здравоохранения Псковской области

17 марта 2022 года, 08:28

На модернизацию первичного звена здравоохранения Псковской области отправят 500 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. 

16 марта председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и руководители областных медучреждений участвовали в заседании коллегии Минздрава РФ по теме работы и модернизации первичного звена здравоохранения. 

Мероприятие показало, что Псковская область имеет самый низкий уровень госпитализации граждан из-за обострения хронических заболеваний. Специалисты Минздрава РФ подчеркнули, что данный факт о грамотно выстроенной работе по диспансерному наблюдению. 

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения за прошлый год в медучреждения Псковской области появились 92 единицы техники общей стоимостью 120 млн рублей. В автопарк закупили еще 70 единиц спецтранспорта, включая автомобили для амбулаторной службы. 

В 23-х модульных фельдшерско-акушерских пункта готовятся к старту их эксплуатации. На их постройки пошло более 150 млн рублей. Помимо этого, в 22 объектах уже завершен капремонт, а в еще 10 медучреждениях работы подходят к завершению. 

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» рассчитана до 2025 года включительно. Она реализуется, чтобы обеспечить доступность и высокое качество первичной медико-санитарной помощи гражданам.

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Комментарии

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Бабулечка
11:12 17.03.2022

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