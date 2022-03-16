Ещё четыре предприятия Псковской области могут войти в список системообразующих

Псковские предприятия «Славяне», «Автомобильные дороги Пскова», «Псковавтодор», а также международный аэропорт «Княгиня Ольга» предложили включить в список системообразующих на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что по итогам прошлого заседания в перечень системообразующих внесли семь предприятий, увеличив общее количество до 33.

«Профильные комитеты проработают вопросы, и мы примем решение», – заявил глава региона, он также дал поручение своему заместителю проконтролировать создание муниципальных рабочих групп по обеспечению устойчивого функционирования экономики в районах и городских округах.

Помимо этого, во время своего выступления Нинель Салагаева подчеркнула, что некоторые организации с иностранным участием в настоящий момент испытывают трудности с логистикой и финансовыми расчетами. Однако большая их часть работает в штатном режиме.

Части предприятий Псковской области не хватает оборотных средств для покупки по контрактам необходимого сырья. Причиной этому послужило изменение курса валют.

«Ранее мы это уже отмечали. Предложения по пополнению оборотных средств для крупных и средних предприятий, особенно системообразующих, мы отправили в федеральный оперативный штаб», – подчеркнула Вице-губернатор.

Глава региона подчеркнул, что предстоит много работы. «Моим поручением был сформирован необходимый резерв финансовых средств, который позволит смягчить наиболее болезненные удары для нашей экономики. Но главное – не обманываться. Каждое ведомство, все государственные и муниципальные органы должны отработать по максимуму сил и возможностей», – заявил Михаил Ведерников.