Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Ещё четыре предприятия Псковской области могут войти в список системообразующих

16 марта 2022 года, 13:18

Псковские предприятия «Славяне», «Автомобильные дороги Пскова», «Псковавтодор», а также международный аэропорт «Княгиня Ольга» предложили включить в список системообразующих на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор Нинель Салагаева отметила, что по итогам прошлого заседания в перечень системообразующих внесли семь предприятий, увеличив общее количество до 33.

«Профильные комитеты проработают вопросы, и мы примем решение», – заявил глава региона, он также дал поручение своему заместителю проконтролировать создание муниципальных рабочих групп по обеспечению устойчивого функционирования экономики в районах и городских округах.

Помимо этого, во время своего выступления Нинель Салагаева подчеркнула, что некоторые организации с иностранным участием в настоящий момент испытывают трудности с логистикой и финансовыми расчетами. Однако большая их часть работает в штатном режиме.

Части предприятий Псковской области не хватает оборотных средств для покупки по контрактам необходимого сырья. Причиной этому послужило изменение курса валют.

«Ранее мы это уже отмечали. Предложения по пополнению оборотных средств для крупных и средних предприятий, особенно системообразующих, мы отправили в федеральный оперативный штаб», – подчеркнула Вице-губернатор.

Глава региона подчеркнул, что предстоит много работы. «Моим поручением был сформирован необходимый резерв финансовых средств, который позволит смягчить наиболее болезненные удары для нашей экономики. Но главное – не обманываться. Каждое ведомство, все государственные и муниципальные органы должны отработать по максимуму сил и возможностей», – заявил Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи предложили более десяти общественных мест для установки лежаков
Заработал информационный портал «Объясняем. Псковская область»
Порядка 250 жителей Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки
В Порхове щенков выбросили из окна пятиэтажки
Многодетных семей и семей с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога в Псковской области
Снижение уровня безработицы наблюдается в Псковской области
Хулигана, разбившего 13 окон в псковской школе, нашли
Материалы архивов ФСБ подтвердили, что батальонами 19-й латышской дивизии СС руководили украинцы
Медали «За отвагу» получили еще двое псковских военнослужащих

Комментарии

Авторизация
No comments
«Успеть за 11 минут»

Экономика
14 марта 12:06

«Успеть за 11 минут»

Оправдан ли ажиотажный спрос на лекарства?
Сняли бронь

Экономика / Туризм
11 марта 14:25

Сняли бронь

Как на псковском турбизнесе и его клиентах сказался уход с рынка Booking.com?
Дом, который построил Гельдт

Экономика
5 марта 13:47

Дом, который построил Гельдт

Алексей Филонович: Насколько позволяют мои резервы, я держусь