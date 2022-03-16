Хулигана, разбившего 13 окон в псковской школе, нашли

Хулигана, разбившего 13 окон и входную дверь в столовую на первом этаже школы №8 в Пскове, поймали. Об этом сообщает глава администрации города Бориса Елкина в своем Телеграм-канале.
Хулигана, разбившего 13 окон и входную дверь в столовую на первом этаже школы №8 в Пскове, поймали. Об этом сообщает глава администрации города Бориса Елкина в своем Телеграм-канале.
Борис Елкин сообщил, что ведется разбирательство. Родители злоумышленника обещали восполнить причиненные убытки.
Происшествие произошло в ночь на 16 марта.