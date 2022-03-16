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Происшествия

Хулигана, разбившего 13 окон в псковской школе, нашли

16 марта 2022 года, 12:48

Хулигана, разбившего 13 окон и входную дверь в столовую на первом этаже школы №8 в Пскове, поймали. Об этом сообщает глава администрации города Бориса Елкина в своем Телеграм-канале. 

Хулигана, разбившего 13 окон в псковской школе, нашли

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Борис Елкин сообщил, что ведется разбирательство. Родители злоумышленника обещали восполнить причиненные убытки.

Происшествие произошло в ночь на 16 марта.

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