Нацпрограмму «Цифровая экономика» адаптируют под текущую экономическую ситуацию в России

Под текущую экономическую ситуацию в России адаптируют национальную программу «Цифровая экономика». Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в настоящее время необходимо провести комплексный экспресс-анализ рисков, которые не позволят достичь требуемых показателей национальной программы, а также адаптировать «Цифровую экономику» под текущую экономическую ситуацию в стране.

«Главная задача – выполнять все взятые на себя социальные обязательства по подключению малых населённых пунктов к интернету, продолжать подготовку специалистов для отрасли, обеспечивать безопасность данных граждан и ускорять переход организаций на отечественное ПО», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что Правительство не будет останавливать инвестиции и развитие отрасли. Так, в России уже запущен объёмный комплекс поддержки IT-компаний.

«Это грантовая поддержка перспективных отечественных решений, льготное кредитование, ряд налоговых преференций и так далее. Все эти меры необходимо учитывать при формировании предложений по корректировке паспортов федеральных проектов», – уточнил заместитель председателя Правительства РФ.

По словам заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Николая Яцеленко, в настоящее время Минцифры уже приступило к проведению экспресс-анализа плана реализации национальной программы «Цифровая экономика». В установленный срок ведомство озвучит предложения по изменению федеральных проектов.

На заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности одним из решений минимизации рисков также был озвучен переход государственных информационных систем на отечественный софт и обеспечение госорганов доступом к гособлаку.

Дмитрий Чернышенко поручил федеральному ведомству до конца марта представить результаты экспресс-анализов и проработанные меры, которые позволят минимизировать риски недостижения результатов «Цифровой экономики». Кроме того, Минцифры также должны сформировать предложения об изменении паспортов федеральных проектов, которых входят в состав данной национальной программы.